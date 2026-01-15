Gebze\'deki aşevinden ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek

Gebze Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hizmet veren aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek sağlıyor.

Aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, haftanın 6 günü iki öğün olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Taze ve sıcak olarak servis edilen yemeklerle kentteki dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflenirken, belediyenin sosyal destek çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ