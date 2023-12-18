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Gebze Belediyesi'ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü

Avrupa Konseyi, Gebze Belediyesine Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü verdi. Bu ödül, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerde benimsenmesini hedefliyor.

Gebze Belediyesi\'ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü
18.12.2023 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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Avrupa Konseyi tarafından Gebze Belediyesine "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü" verildi.

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefliyor. Bu çerçevede, Gebze Belediyesine layık görülen ödül, kurumu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve Ar-Ge Birim Müdürü İzzet Kaşık'a teslim edildi.

Törende konuşan Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, "Yerel demokrasiyi bütün paydaşların ortak çabası olarak görüyoruz. Hepimiz bugün yerel demokrasi için buradayız. Markayı alacak belediyelerimize iyi şanslar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Avrupa Konseyi, Demokrasi, Gebze, Son Dakika

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