Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılan Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi.

Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibi bünyesinde yer alan personellere, AFAD tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan teşekkür belgelerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Başkanlık makamında ağırladığı personelleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Büyükgöz, "Afet bölgelerinde dayanışmanın en güzel örneğini, Gebze'mizi en güzel şekilde temsil edecek şekilde fedakarca sergileyen siz değerli mesai arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ