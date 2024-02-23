Gebze'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gebze'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı

Gebze\'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni bir merkez açtı. Merkezde anne ve çocuklara hizmet veriliyor.

23.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında açılan yeni merkezde anne ve çocuklara hizmet veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar düzenlediği programlarla yüzleri güldürmeye devam ediyor. "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Büyükşehir, bu bağlamda Gebze'de yeni bir merkezi daha hizmete aldı. Kılavuz Gençlik Merkezi içinde kurulan alanlar, Gebzeli annelere aktif hayatın parçası olabilmeleri için önemli fırsatlar sunacak.

Büyükşehir Belediyesinin Gebze Kılavuz Gençlik Merkezinde düzenlenen programda anneler, çocukları ile eğlenceli ve eğitici dakikalar geçirdi. Programa katılarak kadınların ve çocukların heyecanına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anne Şehir projesinin önemine vurgu yaparak, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükgöz, konuşmasının ardından atölyeleri gezdi, çocuklar ile fotoğraf çektirdi.

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinliklerde çocukların gelişimine katkı sağlayan oyunlar ve atölyeler gerçekleştiriliyor. Keyifli vakit geçiren minikler, ritim duygusu ve duyma yeteneğini kapsayan oyunlara da tabi tutuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Kültür, Belediye, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 17:00:53. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement