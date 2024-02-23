Gebze\'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında yeni merkez açıldı

Yerel

Gebze'de "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında açılan yeni merkezde anne ve çocuklara hizmet veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar düzenlediği programlarla yüzleri güldürmeye devam ediyor. "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Büyükşehir, bu bağlamda Gebze'de yeni bir merkezi daha hizmete aldı. Kılavuz Gençlik Merkezi içinde kurulan alanlar, Gebzeli annelere aktif hayatın parçası olabilmeleri için önemli fırsatlar sunacak.

Büyükşehir Belediyesinin Gebze Kılavuz Gençlik Merkezinde düzenlenen programda anneler, çocukları ile eğlenceli ve eğitici dakikalar geçirdi. Programa katılarak kadınların ve çocukların heyecanına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anne Şehir projesinin önemine vurgu yaparak, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükgöz, konuşmasının ardından atölyeleri gezdi, çocuklar ile fotoğraf çektirdi.

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinliklerde çocukların gelişimine katkı sağlayan oyunlar ve atölyeler gerçekleştiriliyor. Keyifli vakit geçiren minikler, ritim duygusu ve duyma yeteneğini kapsayan oyunlara da tabi tutuluyor. - KOCAELİ