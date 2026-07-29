Gebze’de jandarma için lojman ve karakol yapılacak - Son Dakika
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Gebze’de jandarma için lojman ve karakol yapılacak

Gebze’de jandarma için lojman ve karakol yapılacak
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Gebze Belediyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sultanorhan Mahallesi’ne lojman, Kirazpınar Mahallesi’ne ise karakol ve hizmet binası inşa edilecek.

Gebze Belediyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sultanorhan Mahallesi'ne lojman, Kirazpınar Mahallesi'ne ise karakol ve hizmet binası inşa edilecek. Tamamlanacak yapılar, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek.

Gebze Belediyesi, kamu kurumlarının hizmet altyapısını güçlendirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı için önemli projeleri hayata geçirerek ilgili kurumlara teslim eden Gebze Belediyesi, bu kez de Jandarma Genel Komutanlığı için lojman ve karakol/hizmet binası inşa edecek. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytaç Karaoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, projeye ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sultanorhan'a lojman, Kirazpınar'a karakol

İmzalanan protokol kapsamında Sultanorhan Mahallesi'nde 1.205,62 metrekare inşaat alanına sahip, zemin artı 4 katlı lojman; Kirazpınar Mahallesi'nde ise 677,36 metrekare inşaat alanına sahip, zemin artı 1 katlı karakol/hizmet binası inşa edilerek Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

"Ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla çalışıyoruz"

Protokol töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kamu kurumlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Kamu kurumlarımızla güçlü iş birliği içerisinde çalışmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim etmek üzere inşa edeceğimiz lojman ile karakol/hizmet binası için önemli bir adım attık. Gebze'mize ve Jandarma Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize değer katacak her çalışmada kamu kurumlarımızla omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kamu kurumlarına önemli eserler kazandırıldı

Gebze Belediyesi, son yıllarda yalnızca belediyecilik hizmetleriyle değil, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu önemli yapıları hayata geçirerek de örnek projelere imza attı. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni inşa ederek Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunan Gebze Belediyesi, Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim etmişti. Sarı Camii de tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı için inşa edilecek lojman ve karakol/hizmet binası da Gebze Belediyesi'nin kamu kurumlarıyla yürüttüğü güçlü iş birliğinin yeni halkası olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze’de jandarma için lojman ve karakol yapılacak - Son Dakika

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