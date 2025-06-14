Gebze'de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Gebze'de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı Açıldı

Gebze\'de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı Açıldı
14.06.2025 12:21  Güncelleme: 12:24
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Gebze'de gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı, 100'den fazla firma ve kurumun katılımıyla kapılarını açtı.

Gebze'de gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve bölgedeki istihdam imkanlarını artırmak amacıyla Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı açıldı.

Gebze Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı, Gebze Kent Meydanı'nda kapılarını açtı. İki gün sürecek olan fuara 100'den fazla firma ve kurum katılıyor. Fuar, mesleki eğitim alanındaki fırsatları tanıtmak, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve bölgedeki istihdam imkanlarını artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, fuarda yer alan firmalarla birebir görüşme fırsatı bularak, iş imkanları hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Gebze Belediyesi'nin öncülüğündeki bu önemli organizasyonla, ilçedeki mesleki eğitim ve istihdamın güçlendirilmesine büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Fuarın açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve çok sayıda öğrenci ve Gebzeli katıldı.

"Başarı tesadüf değildir, sistemli ve çok çalışmanın bir ürünüdür"

Konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Burada yaptığımız bu çalışmayla ortak derdimizi el birliğiyle ortaya koyuyoruz. Günümüzde kimse diplomaya para vermiyor, bilgiye para veriyor. Dolayısıyla biz bilgiyle donanan, kuşanan bireyler olduğumuz zaman, ister meslek lisesi mezunu olalım, isterseniz üniversite mezunu olalım boşta kalmayacağız. Bugün burada tüm ilgili kurumlarımız olarak sizlere bilgi aktarmak, alt yapı hazırlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Başarılı olmak için çok çalışmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Başarı tesadüf değildir, sistemli ve çok çalışmanın bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilen Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı, 2 gün boyunca 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında ziyarete açık olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika

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