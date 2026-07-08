Gebze'de mezarlık ve şehitliklerde bakım seferberliği - Son Dakika
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Gebze'de mezarlık ve şehitliklerde bakım seferberliği

Gebze\'de mezarlık ve şehitliklerde bakım seferberliği
08.07.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
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Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki mezarlık ve şehitliklerde temizlik, budama ve çevre düzenlemesi çalışmaları yaptı. Periyodik olarak sürecek bu çalışmalarla ziyaretçilere huzurlu ortam sağlanması hedefleniyor.

Gebze'de belediye ekiplerince mezarlık ve şehitliklerde genel bakım ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi tarafından vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu ve temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla ilçe genelindeki mezarlık alanlarında periyodik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mezarlıklarda yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç ve çalı budamaları ile genel temizlik işlemleri yapıldı. Çevre estetiğini olumsuz etkileyen unsurların kaldırıldığı çalışmalarda, mezarlık içi yollar ve ortak kullanım alanları da temizlenerek düzenli hale getirildi.

İlçe genelindeki şehitliklerde de yürütülen çalışmalar kapsamında, şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve bayrakların bulunduğu noktalarda bakım çalışmaları tamamlandı.

Belediye ekiplerinin, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalardaki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını yıl boyunca program dahilinde sürdüreceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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