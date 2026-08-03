Gebze’de ortak akıl vurgusu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek belediye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Zinnur Büyükgöz, hafta sonu mesaisinde Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret etti. Parkta vakit geçiren aileler ve çocuklarla sohbet eden Büyükgöz, vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik talep ve önerilerini dinledi. Büyükgöz, ilçe genelinde yürütülen üstyapı yatırımları ile sosyal ve kültürel projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Büyükgöz, vatandaşların beklentilerini ortak akıl anlayışıyla dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizle aynı ortamı paylaşmak, onların görüş ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için son derece kıymetli. Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği, doğayla iç içe olan önemli yaşam alanlarımızdan biri. Bu alanların daha da güzelleşmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."