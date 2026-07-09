Gebze Yeni İtfaiye Hizmet Binası\'nın inşası sürüyor

Gebze Millet Bahçesi'nde inşa edilen yeni itfaiye müfreze binasında çalışmalar devam ediyor. Tesisin 1735 metrekarelik kapalı alanında araç garajı, eğitim ve spor salonları ile yatakhaneler yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, itfaiye teşkilatının hizmet kapasitesini artırmak ve olaylara müdahale hızını yükseltmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede yıllardır hizmet veren ve artan ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalan mevcut binanın yerine, Gebze Millet Bahçesi'nde yeni bir müfreze binası inşa ediliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen projede; çatı sandviç panel montajı, kaplama tuğla çalışması, elektrik ve mekanik tesisat işlemleri ile çevre istinat duvarı yapımı kesintisiz devam ediyor. Asma tavan alçıpan imalatlarının tamamlandığı yapıda, kompozit panel, taş yünü ve metal asma tavan montajlarına geçildiği bildirildi.

Tesis 1735 metrekare kapalı alana sahip olacak

Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde toplam 4 bin 316 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni müfreze binası, 1735 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Zemin ve galerili birinci kattan oluşacak şekilde projelendirilen binanın zemin katında; itfaiye araçlarının giriş çıkış yapacağı 390 metrekarelik kapalı garaj, 150 metrekarelik teras, haberleşme, vardiya ve grup amirliği odaları, eğitim ve toplantı salonu ile mutfak ve yemekhane yer alacak. Tesisin birinci katında ise personelin kullanımı için yatakhaneler, mescit, depo, spor ve eğitim salonu bulunacak. - KOCAELİ