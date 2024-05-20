Gebze\'de Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

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Gebze'de yapımı tamamlanarak hizmete açılan Cumaköy Mesire Alanı vatandaşların gözde adresleri arasında yer aldı.

15 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulan Gebze Belediyesi Cumaköy Mesire Alanı'nı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanı aileleriyle dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü-mangal alanları, çocuk oyun parkları, spor sahaları, ateş çukuru-amfi, mescit ve sosyal donatıları barındıran Cumaköy Alanında eğlenen vatandaşlarla sohbet eten Büyüköz, çalışmalar hakkında da Gebzelileri bilgilendirdi. - KOCAELİ