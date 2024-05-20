Gebze'de Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Gebze'de Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Gebze\'de Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Gebze Belediyesi tarafından tamamlanan Cumaköy Mesire Alanı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

20.05.2024 14:09  Güncelleme: 14:14
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Gebze'de yapımı tamamlanarak hizmete açılan Cumaköy Mesire Alanı vatandaşların gözde adresleri arasında yer aldı.

15 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulan Gebze Belediyesi Cumaköy Mesire Alanı'nı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanı aileleriyle dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü-mangal alanları, çocuk oyun parkları, spor sahaları, ateş çukuru-amfi, mescit ve sosyal donatıları barındıran Cumaköy Alanında eğlenen vatandaşlarla sohbet eten Büyüköz, çalışmalar hakkında da Gebzelileri bilgilendirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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