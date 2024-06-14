Gebze'deki Eskihisar Çocuk Oyun Parkı Yenileniyor - Son Dakika
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Yerel

Gebze'deki Eskihisar Çocuk Oyun Parkı Yenileniyor

Gebze Belediyesi, Eskihisar'da bulunan çocuk oyun parkını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Parkta eski tip oyun grupları sökülerek yerine modern oyun grupları monte ediliyor.

14.06.2024 10:22
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Gebze'nin denize açılan Eskihisar'da bulunan çocuk oyun parkı baştan aşağı yenileniyor.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelere yeni parklar kazandırırken, diğer yandan da mevcut parkları revize ediyor. Eskihisar Kalealtı'nda bulunan çocuk oyun parkında devam eden yenileme çalışmasını inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, revize işleri hakkında bilgi aldı. Çocuk oyun parkında bulunan eski tip oyun gruplarının sökülerek yerine yeni tip modern oyun gruplarının monte edildiği Eskihisar Kalealtı'ndaki çocuk oyun parkı 344 metrekare alan üzerinde kurulu. 30 yeni parkın kazandırıldığı Gebze'de yeni park imalat çalışmalarına da ara vermeden devam ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'deki Eskihisar Çocuk Oyun Parkı Yenileniyor - Son Dakika

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