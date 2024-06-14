Gebze'deki Eskihisar Çocuk Oyun Parkı Yenileniyor

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Gebze'nin denize açılan Eskihisar'da bulunan çocuk oyun parkı baştan aşağı yenileniyor.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelere yeni parklar kazandırırken, diğer yandan da mevcut parkları revize ediyor. Eskihisar Kalealtı'nda bulunan çocuk oyun parkında devam eden yenileme çalışmasını inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, revize işleri hakkında bilgi aldı. Çocuk oyun parkında bulunan eski tip oyun gruplarının sökülerek yerine yeni tip modern oyun gruplarının monte edildiği Eskihisar Kalealtı'ndaki çocuk oyun parkı 344 metrekare alan üzerinde kurulu. 30 yeni parkın kazandırıldığı Gebze'de yeni park imalat çalışmalarına da ara vermeden devam ediliyor. - KOCAELİ