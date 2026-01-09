Gebze'nin kilit noktasında trafiği rahatlatan çalışma tamamlandı - Son Dakika
Gebze'nin kilit noktasında trafiği rahatlatan çalışma tamamlandı

09.01.2026 13:25  Güncelleme: 13:28
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda gerçekleştirdiği trafik düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yeni düzenlemelerle kavşak daha güvenli ve akıcı bir hale getirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi önünde trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan düzenlemede yol çizgilerinin tamamlanmasıyla çalışmalar sona erdi.

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler; refüj, kaldırım, altyapı ve asfalt çalışmalarıyla kavşağı hem estetik hem de işlevsel hale getirdi. İstanbul ve Gebze'den kampüse ve Darıca'ya girişlerde yoğun şekilde kullanılan kavşak, yeni haliyle daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri son olarak çalışma yaptığı alanda yol çizgilerini çizdi.

Yoğun imalatlar gerçekleştirildi

Çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 5 bin metrekare parke döşemesi, 2 bin 100 metre bordür ve bin metre refüj bordür döşendi. GTÜ Kavşağı'nda bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi 3 bin ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca kavşak bölgesinin daha estetik görünümü için 36 adet aydınlatma direğinin montajı da yapıldı. GTÜ Kavşağı yenileme projesi kapsamında bölgede ilk olarak 760 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirildi. Ardından 6 bin metreküp yarma kazı, 2 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve fiber optik altyapı imalatları tamamlandı. Bu düzenlemelerle Gebze'de araç sirkülasyonunun daha verimli hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı. Kritik kavşaklar ve ana arterler yeniden düzenlenerek trafik akışının hızlanması hedeflendi.

Park ve bahçelerden yeşil alan çalışması

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın üstyapı çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de kavşak bölgesindeki yeşil alanda yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda 11 bin metrekare alanda çimlendirme, 62 adet mazı ve 3 adet kırmızı yapraklı dişbudak ağaçlarının dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 43 kamyona denk gelen 560 metreküp toprak serimi ve 11 bin metrekare alana sulama tesisat sistemi yapıldı. Bu çalışmaların yanı sıra alandaki okaliptüs ağaçlarının bakımları da gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım, Trafik, Gebze, Yerel, Son Dakika

