Gece Hırsızlığına Ceza Artışı - Son Dakika
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Gece Hırsızlığına Ceza Artışı

Gece Hırsızlığına Ceza Artışı
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Avukat Mustafa Erkulu, gece yapılan hırsızlıkların cezasının yarı oranında artırılacağını belirtti.

Avukat Mustafa Erkulu, gün batımından doğumuna kadar olan sürenin hırsızlık suçuna farklı bir nitelik kazandıracağını belirterek, cezada da yarı oranda artırıma gidilebileceğini söyledi.

Hırsızlık suçunun Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli halleri bulunduğunu söyleyen Mustafa Erkulu, "Hırsızlık Türk Ceza Kanunu'nda zaten tanımlanmış bir suç. Şöyle ki zilyedinin, yani tasarrufu altında bulunduran kişinin taşınabilir malının rızası dışında kendi faydasına veya üçüncü kişinin faydasına alınması, yer değiştirilmesi demektir. Tabii toplumda hırsızlık suçu geçmişten geldiği şekilde yaygın olarak bilinmektedir ama hukuken zilyet ve taşınır malın zilyedinin rızası dışında elinden alınması diyebiliriz. Tabi ki Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli haller düzenlenmiştir. Bu nitelikli hallerin tek tek kanunda belirtilmesinin amaçları vardır. Yani kanunda belirtilmeyen bir durumun nitelikli hırsızlık olarak değerlendirilmesi de tabii ki mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse adet gereği açıkta bırakılan mallara ilişkin hırsızlık suçu vardır mesela. Yani bunlar bisiklet diyebiliriz buna örnek olarak. Bunun dışında kamuya tahsis edilmiş alanlarda kamu mallarına yönelik hırsızlık suçu vardır, bu da bir nitelikli haldir. Bu nitelikli haller tabii ki toplumun, kamunun faydası uyarınca düzenlenmiş olup hırsızlık suçuna yönelik de tek tek aslında sıralanmıştır. Bunlar sadece birkaç örnektir" dedi.

"Gece yapılan hırsızlığın cezasında artırım görüyoruz"

Erkulu, gece yapılan hırsızlık suçunda cezanın yarı oranda artırıldığını söyleyerek, "Hırsızlık suçu bakımından kanun koyucu aslında burada bir ayrıca bir nitelikli hal öngörmüştür. Bu da geceleyin hırsızlık ve bunun da ilerisinde aslında Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde gece zaman aralığını da tanımlamıştır. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre gece güneşin batmasından itibaren 1 saat sonra başlayan bir dilimdir, güneşin doğmasından da 1 saat önce tamamlanan zaman dilimi gece olarak tanımlanmıştır. Bu saat aralığında işlenen hırsızlık suçunda da artırım yapılacağı öngörülmüştür. Tabii uygulamada mahkemelerce bu zaman aralığının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazıldığını görüyoruz. Yani ilgili kurumlardan gelen yazı cevaplarına göre bu gece zaman diliminin net olarak tespit edildiği ve buna göre de gündüz işlenen hırsızlık suçuna göre cezasında yarı oranda artırım yapıldığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gece Hırsızlığına Ceza Artışı - Son Dakika

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