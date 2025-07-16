Gediz AK Parti\'den "Terörsüz Türkiye" mesajı, "Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır"

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Türkiye gündeminin önemli başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda atılan adımlarla ilgili, 'Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır" dedi.

Yılmaz, yıllardır ülkenin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önündeki en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakmasının, "Terörsüz Türkiye" idealine giden yolda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır. Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır." dedi.

Terör belasından kurtulan Türkiye'nin artık enerjisini istikrara, kalkınmaya ve refaha harcayacağını vurgulayan Yılmaz, terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte gelecek nesillere daha güvenli ve huzurlu bir ülke bırakmanın onurunu hep birlikte yaşayacaklarını dile getirdi. Yılmaz, "Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edecek; her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi kardeşlik ruhuyla geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Vatan, bayrak, millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet ve minnetle anan Yılmaz, şehadete yürümeyi göze alan tüm gazilere gösterdikleri fedakarlıklar için saygı ve hürmetlerini iletti. Osman Yılmaz "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi yolunda "önce Türkiye, önce milletimiz" diyerek gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği ve gayreti bulunan herkese şükranlarını sunarak sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA