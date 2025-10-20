Gediz Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Özel Kampanya: 2 Bin TL Hediye Çeki

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik dikkat çekici bir kampanya başlatıldı. Kampanya ile ikametgahını Gediz'e taşıyan öğrencilere, belediyenin sosyal tesislerinde kullanılabilecek toplam 2 bin TL değerinde hediye çeki verileceği duyuruldu.

Fırsat, Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsıyor. Kampanyaya katılan öğrenciler, ikametlerini Gediz'e taşımaları karşılığında, her altı ayda bir 1000 TL olmak üzere toplamda 2 bin TL hediye çeki kazanacaklar. Bu çekler, Gediz Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde kullanılabilecek. Öğrenciler, ikametgahlarını Gediz'e taşıdıktan sonra ikamet belgesi ile Gediz Belediyesi Çözüm Noktası'na başvurarak hediye çeklerini alabilecekler.

Kampanyanın amacının hem öğrencileri desteklemek hem de Gediz'in nüfus dinamizmini artırmak olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, tüm öğrencileri Gediz'e davet etti. Başkan Akel, "Üniversite öğrencilerimiz, şehrimizin geleceği ve dinamizminin önemli bir parçasıdır. Onların hem barınma hem de sosyal yaşam maliyetlerine bir nebze de olsa destek olmak amacıyla bu kampanyayı hayata geçirdik. İkametlerini Gediz'e taşıyan her öğrencimize, toplamda 2 bin TL değerinde hediye çeki vererek onları şehrimizin bir parçası yapmayı hedefliyoruz. Bu kampanyamızla, öğrencilerimiz sosyal tesislerimizde daha uygun şartlarda vakit geçirebileceklerdir. Tüm gençlerimizi, 'Hemen başvur, hem şehrimizin bir parçası ol, hem de kazançlı çık!' çağrısıyla Gediz'imize davet ediyorum."

Belediye yetkilileri, detaylı bilgi ve başvuru için öğrencilerin Gediz Belediyesi Çözüm Noktası ile iletişime geçebileceğini belirtti. - KÜTAHYA