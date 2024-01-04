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Gediz'de 2023 Yılı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Gediz'de 2023 Yılı İstatistikleri Açıklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2023 yılında evlenme, boşanma, ölüm ve doğum istatistikleri açıklandı. Geçtiğimiz yıl Gediz ilçesinde 328 kişi evlenirken, boşanma sayısı ise 120 olarak kaydedildi. Ayrıca, 2023 yılında Gediz'de 225 kişi hayatını kaybederken, 253 bebek dünyaya geldi. Gediz'in nüfusu ise son 5 yılda yüzde 15,5 artarak 50 bin 151 kişiye ulaştı.

Gediz\'de 2023 Yılı İstatistikleri Açıklandı
04.01.2024 - 11:22,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2023 yılı evlenme, boşanma, ölüm ve doğum istatistikleri belli oldu.

2024 yılının ilk günlerinde belli olan verilere göre Gediz ilçesinde geçtiğimiz yılda 328 kişi evlendi. Elde edilen verilere göre boşanma sayısı ise 120 oldu.

Gediz'de 2023 yılında 225 kişi yaşamını yitirirken 253 bebek dünyaya merhaba dedi.

Diğer yandan 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gediz'in nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 15,5 artarken 2021 yılına göre 3,49 arttı. Gediz ilçesinde TÜİK verilerine göre merkezde 26 bin 662, köy ve beldelerde 23 bin 489 kişi yaşıyor. Gediz'in toplam nüfusu ise 50 bin151 olarak belirlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gediz'de 2023 Yılı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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