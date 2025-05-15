Gediz'de Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
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Gediz'de Ağaçlandırma Etkinliği

Gediz\'de Ağaçlandırma Etkinliği

Gediz'de Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler ağaçlandırma çalışması yaptı, çevreye katkı sağladı.

15.05.2025 12:31
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Bu hafta kapsamında, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri örnek bir etkinliğe imza atarak ilçe stadyumunda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Geleceğin sağlık profesyonelleri olan öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan'ın da katılımıyla Gediz İlçe Stadı çevresindeki alanlara çeşitli türlerde fidan dikerek doğaya önemli bir katkıda bulundu. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, hem Gençlik Haftası'nın ruhuna uygun bir etkinlik oldu hem de çevre bilincinin genç nesiller arasında yaygınlaşmasına güzel bir örnek teşkil etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu anlamlı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pehlivan, gençlerin çevreye duyarlı projelerde yer almasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere daha yeşil bir Gediz bırakma yolunda atılmış değerli adımlar olduğunu ifade etti. Ayrıca, etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika

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