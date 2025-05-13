Gediz\'de Engelliler Haftası farkındalık standıyla başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler planlanıyor. Bu etkinliklerin ilki olarak, 12 Mayıs Pazartesi günü Gediz Belediyesi önünde bir tanıtım standı kuruldu.

Programın açılış konuşmasını Gediz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Furkan Altıntaş gerçekleştirdi. Etkinliğe Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat İçel, Şube Müdürü Yusuf Dağ, 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Zekeriya Şahin, Ayyüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ramazan Tuna, Gediz Engellilere Yardım ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz'ün yanı sıra çeşitli kurumların yönetici ve öğretmenleri, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Belediye önünde kurulan stantta öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlar sunuldu. Ayrıca, Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, Şube Müdürü Hamza Dağ ve diğer öğretmenler tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara ve esnafa engellilik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi. Toplumda empati, duyarlılık ve kapsayıcılığın artırılması hedeflenen bu anlamlı haftada, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, engelsiz bir yaşam için ortak bir anlayışın önemi vurgulandı. Önümüzdeki günlerde de Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA