Gediz\'de Hafızlık Kursuna Bağış Desteği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Serdar Camii yanında yapımı devam eden Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı için Gediz halkının yardımları sürüyor.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle devam eden bu hayır işine duyarlı bir vatandaş daha katkıda bulundu. Dayınlar Mahallesi'nde ikamet eden ve isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı bir kadın, görevliler vasıtasıyla inşaata bir bilezik bağışladı. Bağışı kabul eden Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Allah'a şükür Ramazan ayı bütün güzellikleriyle devam ediyor. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Hayırsever teyzemiz de bu güzelliklere ve iyiliklere vesile olmak amacıyla bileziğini Kur'an kursu inşaatımıza bağışladı. Teyzemize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz. Rabbim teyzemizin hayrını kabul etsin" dedi.

Kur'an kursu inşaatına desteklerin devam ettiğini belirten yetkililer, Gediz halkının bu örnek dayanışma ve yardımlaşma ruhunun takdire şayan olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA