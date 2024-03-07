Kütahya Gediz'de Ramazan Ayı Etkinlikleri Belirlendi - Son Dakika
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Kütahya Gediz'de Ramazan Ayı Etkinlikleri Belirlendi

Kütahya Gediz\'de Ramazan Ayı Etkinlikleri Belirlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftülük tarafından Ramazan ayı etkinlikleri ve programları belirlendi. Bu kapsamda '30 cüz 30 cami' projesi hayata geçirilecek ve teravih namazları 30 farklı camide 30 cüz şeklinde kılınacak. İlçe merkezinde ve köylerdeki camilerde düzenlenecek olan teravih etkinlikleriyle birlikte Uluoymak Camii, Hacıkadirbey Camii, Fatih Camii ve Eskigediz İsabey Camii'nde ise her gün teravih namazları hatimle kılınacak.

07.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ramazan Ayına yaklaştığımız şu günlerde Müftülük tarafından Ramazan ayı etkinlikleri ve programları belirlendi.

Bu çerçevede Müftülük tarafından '30 cüz 30 cami' projesi hayata geçirilecek. Müftülük imametinden ilçe merkezinde ve köylerde teravih namazları 30 farklı camide 30 cüz şeklinde kılınacak.

30 cüz 30 cami teravih etkinliğinde ilk teravih namazı Muhipler Camiinde kılınacak. Akabinde Hicret Camii, Alikahya Köyü Camii, Kurşunlu Camii, Aksaklar Köyü camii, Salur Camii, Ilıcasu Köyü Camii, Özyurt Camii, Polat Köyü Cami, Umurbey Camii, Eskigediz Kurşunlu Camii, Kurtçam Köyü Camii, Kavaklı Camii, Vakıf Köyü Camii, İHL Tatbikat Cami, Yağmurlar Köyü Camii, Ulu Camii, Yelki Köyü Camii, Pazaryeri Camii, Gürlek Köyü camii, Erdoğmuş Aşağı Mahalle Camii, Yeşilova Köyü Camii, Sandıklı Köyü Cami, Gökler Beldesi Camii, Çukurören Köyü Camii, Uğurluca Köyü, Ulu Camii, Arıca Köyü Camii, Çomaklar Köyü Camii, Abide Köyü Camii'nde kılınacak.

Diğer yandan ilçe merkezinde Uluoymak Camii, Hacıkadirbey Camii, Fatih Camii ve Eskigediz İsabey Camiinde Ramazan boyunca her gün teravih namazları hatimle kılınacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Gediz'de Ramazan Ayı Etkinlikleri Belirlendi - Son Dakika

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