Gediz\'de Ramazan Yardımları Yapıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 629 aileye nakit yardımı yapıldı.

Gediz'de ikamet eden fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacı ile ramazan ayı içerisinde Kaymakamlığı tarafından yapılan yardımlar, herhangi bir aksamaya mahal vermeyecek şekilde hak sahiplerine ulaştırıldığı, gıda paketlerinin ise dağıtılmaya devam ettiği bildirildi.

Yapılan yardımlarla ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, ilçe merkezi ve mahallelerde yaşlı, engelli, dul ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 5629 ailemize 745 bin 300 TL nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Kaymakam Alkan ayrıca, "100 ailemize de ayni gıda paketi yardımı yapıyoruz. Gıda paketleri ailelerimize ulaştırılmaya devam ediyor. İlçemizin sosyal refahını artırmaya yönelik Ramazan ayı içerisinde yapılan nakdi ve ayni yardımlarda emeği olan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerimize, Vakıf personelimize katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA