Gediz'de bilim rüzgarı: Uluslararası sosyal bilimler kongresi kapılarını açtı

10.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:38
Gediz Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Gediz Sosyal Bilimler Kongresi', geniş katılımla bilim dünyasını bir araya getiriyor. 65 akademisyen 120 bildiri sunacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesi, bilim dünyasını bir araya getiren dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Gediz Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Gediz Sosyal Bilimler Kongresi", Gediz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Üç gün sürecek olan kongre, ilçenin bilimsel ve kültürel vizyonuna yeni bir boyut kazandırıyor.

Gediz'de ilk kez düzenlenen kongre, geniş katılımıyla dikkat çekiyor. 20 farklı ilden 65 değerli akademisyenin yüz yüze katılım sağladığı organizasyonda, toplamda 120 bilimsel bildiri yayınlanacak. Kongrenin açılış törenine; Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Necdet Akel, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Kütahya Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Dağılgan, Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Yusuf Güner ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Gediz MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Dağılgan, organizasyonun Gediz için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Dağılgan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada yalnızca bir akademik etkinliğin açılışını gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda Gediz'in bilimsel, kültürel ve entelektüel bir buluşma noktası olma yolunda attığı önemli bir adımı kutluyoruz. Kongremizin temasını 'Dijital Çağda Yerelden Küresele Sosyal Bilimler: Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' olarak belirledik. Kütahya'nın bir köyündeki kültürel veri, artık saniyeler içinde küresel bir tartışmanın öznesi olabiliyor. Amacımız, bu ilk kongreyi gelenekselleştirerek Gediz'i sosyal bilimler alanında önemli bir merkez haline getirmektir."

Gediz'in turizm potansiyeline de değinen Dağılgan; Murat Dağı Kayak Merkezi ve Ilıca Termal Kaplıcaları gibi ekoturizm değerlerinin bilimsel platformlarda ele alınmasının, bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Konuşmasının sonunda projeye destek veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Necdet Akel ve TSO Başkanı Vedat Öztürk'e kurumsal iş birliği örnekleri için teşekkürlerini sundu.

Dağılgan'ın ardından kürsüye çıkan Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Belediye Başkanı Necdet Akel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Kaymakam Emrah Uzun, yaptıkları konuşmalarda bilimsel faaliyetlerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

İlk Oturumun Gündemi: Yapay Zeka

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin ilk bilimsel oturumu gerçekleştirildi. Akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği oturumda, günümüzün en sıcak başlıklarından biri olan "Yapay Zeka" konusu sosyal bilimler perspektifiyle masaya yatırıldı.

Gediz'in akademik potansiyelini ve turizm değerlerini ulusal çapta tanıtan kongre, iki gün boyunca devam edecek olan çeşitli oturum ve bildirilerle sona erecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

