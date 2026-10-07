Gediz'deki Gümele ve Altınkent köyleri girişleri bariyersiz, muhtar çözüm bekliyor - Son Dakika
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Gediz'deki Gümele ve Altınkent köyleri girişleri bariyersiz, muhtar çözüm bekliyor

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Gediz\'deki Gümele ve Altınkent köyleri girişleri bariyersiz, muhtar çözüm bekliyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Gümele ve Altınkent köylerinin girişinde bariyer ve aydınlatma eksikliği sürücüler için tehlike oluşturuyor. Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, yetkililere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek bariyer ve ışıklandırma istedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele ve Altınkent köylerinin girişinde yol güvenliği eksiklikleri, sürücüler için tehlike oluşturuyor. Karşılıklı konumda yer alan her iki köyün girişinde de çelik bariyerlerin bulunmaması ve yol aydınlatmasının yetersiz olması nedeniyle bölgede sık sık kaza tehlikesi yaşanıyor.

Özellikle gece saatlerinde hava karardıktan sonra görüş mesafesinin oldukça düşmesi, Gümele ve Altınkent köylerine dönüş yapacak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol üzerinde yeterli ışıklandırmanın ve uyarıcı işaretlerin yer almaması sebebiyle sürücüler dönüş noktalarını fark etmekte güçlük çekiyor. Yol kenarında bariyer olmaması ise yaşanabilecek bir direksiyon hakimiyeti kaybında araçların şarampole yuvarlanma riskini artırıyor.

Yaşanan tehlikeye dikkat çeken ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini belirten Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, "Köyümüzün girişi ile karşı taraftaki Altınkent Köyü girişinde ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Işıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle gece yolculuklarında sürücüler dönüş noktasını fark edemiyor. En ufak bir dikkatsizlikte veya görüş kaybında araçların bariyer olmaması sebebiyle yoldan çıkma riski çok yüksek. Konuyla ilgili yetkili mercilere gerekli başvurularımızı ve müracaatlarımızı resmi olarak yaptık ancak ne yazık ki bugüne kadar bir sonuç alamadık. Burada daha büyük can kayıpları ve acılar yaşanmadan bir an önce bariyer montajının yapılması ve yol ışıklandırmalarının artırılması gerekmektedir. Mahalle sakinlerimiz ve bu yolu kullanan sürücüler adına yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuşarak durumun ciddiyetini dile getirdi.

Köy halkı ve yolu düzenli kullanan vatandaşlar, üzücü bir kaza yaşanmadan önce Karayolları ve ilgili kurumların kavşak düzenlemesi, bariyer ve aydınlatma çalışmalarını başlatmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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