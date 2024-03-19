Gedizli Yunus Altıngemi Birleşmiş Milletler Büyükelçiliğine atandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı olan Yunus Altıngemi, Birleşmiş Milletler Büyükelçiliğine atandı.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Altıngemi, adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği, Uluslararası tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş, küresel bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler büyükelçiliği görevine atanarak hemşerilerini gururlandırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Altıngemi, "Ülkem ve Milletim adına verilen diplomatik görevi bana layık gören Birleşmiş Milletler, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diplomatik misyon kurumuna çok teşekkür ederim.

Adalet ve Güvenliği, Ekonomik kalkınmayı ve Sosyal Eşitliği, Uluslararası Tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş, küresel bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler ( BM ) Büyükelçiliği görevine atanmış bulunmaktayım.

Bu görevi şahsıma tevdi eden, Diplomatik Ferhat Süleyman Çınar riyasetinde BM Temsilcisi Celal Polat ve Salim Mercan beye çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi münhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak İçin, uluslararası ülkeler ile dostane ilişkileri geliştirmek, ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak için çalışan bir ekibin parçası olmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA