"Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek" - Son Dakika
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"Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek"

05.03.2022 10:03
"Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç'te Çukurca Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulunda kurulan Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) sınıfının açılışına katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç'te Çukurca Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulunda kurulan Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) sınıfının açılışına katıldı.

Domaniç Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ile Tekfen Vakfı'nın katkılarıyla kurulan FeTeMM sınıfının açılışında Vali Ali Çelik'e Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ile protokol üyeleri eşlik etti.

Açılışın ardından FeTeMM sınıfını gezen Vali Çelik, öğrencilerin deneylerini inceleyerek bilgiler aldı.

Öğrencilerin nitelikli imkanlarla buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden ve bu tarz çalışmaların artması temennisinde bulunan Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Çelik, "Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü, iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek. Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) sınıfının kurulmasında emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden deneyleri hakkında bilgiler alan Vali Çelik, sorgulayan, araştıran ve üreten öğrenci olmalarını istedi. - KÜTAHYA

Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek
Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek
Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek

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Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti Vali Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti Vali Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Geleceğimiz; araştıran, üreten, çok yönlü ve iyi yetişmiş çocuklarımızla güzelleşecek' - Son Dakika


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