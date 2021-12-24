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Geleceğin nitelikli medyacıları Beykent Newslab'da yetişecek - Son Dakika

Geleceğin nitelikli medyacıları Beykent Newslab'da yetişecek

24.12.2021 00:57
Geleceğin nitelikli medyacıları Beykent Newslab'da yetişecek

İletişim alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, iletişim fakültesi öğrencilerine üretim deneyimi sağlayacak olan haber merkezi Beykent "Newslab'ın açılışı gerçekleşti.

İletişim alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, iletişim fakültesi öğrencilerine üretim deneyimi sağlayacak olan haber merkezi Beykent "Newslab'ın açılışı gerçekleşti.

Haber üretimi, reklam çalışmaları gibi faaliyetlerin yapılacağı, hem haber merkezi hem de bir atölye olarak faaliyet gösterecek olan Beykent "Newslab" Beykent Üniversitesi Ayazağa- Maslak Yerleşkesinde açıldı. Medya sektöründeki yeni yaklaşımları, akademik perspektifle birleştirerek öğrencilere üretim deneyimi sunacak olan merkezin açılışına Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, akademik kadro ve öğrenciler katıldı. Sektöre nitelikli çalışan kazandırmayı hedefleyen laboratuvarda öğrencilerin sektörden de davet edilen profesyonellerle, bilimsel amaçlı toplantı ve seminerler yardımıyla bir araya gelmesi de sağlanacak.

Öğrencilerin medya çalışmalarını yürütebilecekleri modern bir birim oluşturduklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, "İletişim alanında yaşanan gelişmeleri, modern atılımları ve çağdaş açılımları yakından izleyen ve bu konunun teorik yapısının oluşmasında her daim öncü rol oynayan bir iletişim fakültesine sahibiz. Üniversitemizin iletişim geleneği oldukça eskilere dayanıyor. Nitekim bu sene 25. yılımızı kutlayacağız. 25. yıl arifesinde; haber, reklam, medya, araştırma-geliştirme ve uygulama merkezi olan Newslab'ı açmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimizin çok geniş bir zaman diliminde çalışabilecekleri modern bir birim oluşturduk" dedi.

Teori uygulamaya geçecek

Laboratuvarda teorik bilgilerin uygulamaya geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman, "Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak bir haber merkezinin işlevlerini, reklam ajanslarının fonksiyonlarını uygulayarak öğrenecekler. Böylece piyasaya iletişim dünyasına medya sektörüne çok daha deneyimli mezuniyet kazanmış öğrencilerimizi göndermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Merkezimiz üretim yapılacak bir atölye işlevinde"

Haber merkezinde öğrencilerin birçok faaliyette bulunabileceğini belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal ise, "Haber merkezimiz öğrencilerimizin üretim yapabileceği bir atölye işlevinde bulunması açısında çok önemli. Medyanın bütün alanlarına yanıt verebilecek. Aynı zamanda haber üretimi yapılabilecek. Reklam kampanyaları hazırlanabilecek. Bunlarla ilgili bütün donanımlara sahibiz. Bunun dışında sektörle ilgili uzmanlarla öğrencilerimizi buluşturmak için de uygun bir ortam oldu. Haftanın her günü, her saat öğrencilerimiz faydalanabilecek. Yeni medya ile ilgili de üretimler yapabilecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Beykent, Ayazağa, Atölye, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geleceğin nitelikli medyacıları Beykent Newslab'da yetişecek - Son Dakika


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