Gelecek Yüzyılda Türkiye Konulu Panel Düzenlenecek

Yerel

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Gölcük Belediyesi tarafından 6 Mart Çarşamba günü Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenecek "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panele katılacak.

Gölcük Belediyesi, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alınacağı "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panel düzenleyecek. Türkiye Yüzyılında, Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanında hedeflediği çalışmaların ele alınacağı panele Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Türkiye; kamu ve özel sektörüyle, kara, deniz ve hava araçları, ağır ve hafif silahlar, uzay sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri alanlarında ürettiği yüzlerce yüksek teknolojiye sahip ürünle, artık dünya ölçeğinde savunma sanayisinde adından söz ettiriyor. Gelecek Yüzyılda Türkiye konulu paneli tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi. - KOCAELİ