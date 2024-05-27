Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Finali Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Finali Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının 100 çocuk oyunu projesi kapsamında düzenlenen ilkokullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası finali, Yeni Mahalle Spor Salonunda büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleştirildi. Turnuvaya 44 ilkokuldan 176 sınıftan toplam 1376 öğrenci katıldı ve 3 aylık mücadeleler sonucunda 12 okuldan 135 öğrenci finale yükseldi. Dereceye giren okullara madalyalarını ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun takdim etti. Turnuva, depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi ve spor yoluyla rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

27.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığının 100 çocuk oyunu projesi kapsamında düzenlenen ilkokullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası finali büyük bir katılım ve heyecanla Yeni Mahalle Spor Salonunda yapıldı.

Turnuva kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak çeşitli yarışmalar düzenlendi. 44 ilkokuldan 176 sınıftan toplam 1376 öğrencinin katıldığı turnuvada, 3 aylık mücadeleler sonunda 12 okuldan 135 öğrenci finale yükseldi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakaları sonrasında dereceye giren okullara madalyalarını ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi, deprem etkilerini en aza indirgenmesi, spor yoluyla rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hazırlanan bu yarışmalarla gençlerin spora olan ilgisi her geçen gün artığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasına katılım sağlayan öğrencileri tebrik ederek, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen öğretmenlerimize ve destek veren velilerimize teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise konuşmasında, "Milli kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarımızı bu yıl tüm okullarımızda turnuva haline getirdik. Bu turnuva ile çocuklarımıza hem kültürel mirasımızı öğretmeyi hem de onları eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluşturmayı hedefledik. Gelecek nesillerimizin bu oyunları öğrenerek yaşatmaları, kültürümüzün devamlılığı açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Ali Tosun, Adıyaman, Gençlik, Deprem, Çocuk, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Finali Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:57:49. #1.12#
SON DAKİKA: Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Finali Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement