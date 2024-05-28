Geleneksel El Sanatları Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Geleneksel El Sanatları Hayır Çarşısı Açıldı

Geleneksel El Sanatları Hayır Çarşısı Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii sergi salonunda gerçekleştirilen Geleneksel El Sanatları Hayır Çarşısı'nın açılış töreninde, kursiyer ve gönüllüler tarafından üretilen ürünler sergilendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güzel sanatların medeniyetlerde her zaman ön planda tutulduğunu vurgulayarak, kadın gönüllülerin çalışmalarının arttığını ve Türkiye Diyanet Vakfı kadın kollarının önemli bir faaliyet örneği olduğunu belirtti.

28.05.2024 14:11
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"İyilik ve Sanat" temasıyla hazırlanan Gelenekli El Sanatları Hayır Çarşısı'nın açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii sergi salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Altındağ Halk Eğitim hocalarının katkılarıyla kursiyer ve gönüllüler tarafından, "İyilik ve Sanat" temasıyla hazırlanan Gelenekli El Sanatları Hayır Çarşısı'nın açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii sergi salonunda gerçekleştirildi. Kat'ı, ebru, çini, deri, filografi, sepet örgü, dikiş, mefruşat ve takı kurslarında üretilen ürünlerin bulunduğu sergi, 3 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, medeniyetlerinde güzel sanatların her zaman ön planda tutulduğunu ifade etti. Erbaş sözlerine şu şekilde devam etti:

"Rabbimiz Esmaü'l-Hüsna'ya sahiptir. Yani onun güzel isimleri yarattığı kulları tarafından adeta sergilenmektedir. Allahuteala her güzel isminin bir kulunda adeta tecelli etmesini takdir buyurmuştur. İşte güzel sanatlarda bu görülmektedir. Hat sanatında görülmektedir, musiki sanatında görülmektedir. Resimde, tezhipte ve diğer pek çok sanatta burada isimlerini biliyorsunuz. İşte biz burada çok kıymetli sanatçı kardeşlerimiz de Rabbimizin o güzel isimlerinin yansımalarının o tecellilerini burada göreceğiz inşallah."

"Kadın gönüllülerimizin çalışmaları gittikçe artıyor, gittikçe hızlanıyor"

Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımız 1975 yılında kurulmuş. Allah kuranlardan razı olsun. Ahirete irtihal edenlere rahmet diliyoruz. Ama kadın kolları 2020 yılından itibaren yavaş yavaş harekete geçti. Kurulma işleri, kurulma faaliyetleri başladı ama bugün ülkemizin 81 ilinde teşkilatlandı hamdolsun. İlçelerde de teşkilatlanmaya başlandı. Kadın kolları kurulduktan sonra Vakfımıza büyük bir hareket geldi. Şu anda yapmış olduğumuz bu faaliyet, bu etkinlik kadın kollarımızın çalışmaları neticesinde ortaya çıktı. Kadın gönüllülerimizin çalışmaları gittikçe artıyor, gittikçe hızlanıyor. Yani bir faaliyete, bir organizasyona kadın eli değdiği zaman oradaki bereketin arttığını görüyorsunuz, hareketin arttığını görüyorsunuz. Türkiye Diyanet Vakfı kadın kolları ve gönüllüler çalışmalarının işte bunun en büyük örneği olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalar yapmak nasip olur. Ülkemizin her yerinde bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geleneksel El Sanatları Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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