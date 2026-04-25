Geleneksel Yağlı Güreş Ligi, Gaziantep'te coşkuyla başladı
Geleneksel Yağlı Güreş Ligi, Gaziantep'te coşkuyla başladı

25.04.2026 16:32  Güncelleme: 16:36
Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 1500 pehlivanın katılımıyla başladı.

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi Sezonu kapsamında gerçekleştiren müsabakalar nefes kesti.

Şahinbey Belediyesi tarafından 24-26 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinin açılış programı, düzenlenen müsabakalarla başladı.

Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi Sezonu'nun 1'inci Ayağı'nda pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan ve minik boydan baş boyuna kadar Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanların güreşlerini izlemek için çevre illerden gelen vatandaşlar, müsabakaları heyecanla takip etti.

Müsabakalarda heyecan doruğa çıkarken, müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara ise madalyaları yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile protokol üyelerinin yanı sıra 1500 pehlivan ve vatandaşlar katıldı.

"Er meydanında güreş mücadelesi başladı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Er meydanında güreş mücadelesinin başladığını dile getirerek, "Şahinbey Belediyesi olarak biz geleneksel sporlarımızı destekliyoruz. Bu anlamda burada 80 bin metrekare alan üzerine güzel bir tesis inşa ettik. Burada yağlı güreş, aba güreşi, karakucak güreşi, okçuluk, atlı okçuluk, binicilik, cirit ve benzer tüm geleneksel sporlarımızı burada icra edecek bir alan oluşturduk. 4 yıldan beri de geleneksel güreşlerimiz olan yağlı güreşlerimize Şahinbey Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. 4'üncü kez güreşçilerimiz Şahinbey'de ve 4 yıldan beri burası güreşler lig usulüne döndü. Ligin bir ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Burada alınacak puanlarla inşallah bu yılın şampiyonları belli olmuş olacak. Ben tüm halkımızı bu vesileyle geleneksel güreşlerimizi, yağlı güreşlerimizi izlemeye davet ediyorum. 21 Haziran'da yine aba güreşleri Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. İstiyoruz ki gençlerimiz dijital medyayla değil, burada güreşle, kendi bedenlerini, enerjilerini atacak şekilde buraya gelsinler hem izlesinler hem güreşsinler. Şu anda 150 tane de Gaziantepli güreşçimiz er meydanında güreşiyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah yaptığımız bu teşviklerle yağlı güreşe ve diğer geleneksel sporlarımıza olan ilgi artmış olacak. Şu an tüm Türkiye'den katılım var. Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz gibi her bölgeden şu anda güreşçilerimiz burada ve müsabakalara 1500 tane sporcu katılıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

