Üye Girişi
"Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi - Son Dakika

"Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi

18.01.2022 17:37

"Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde söyleşiler, tiyatrolar ve atölyelerle devam ediyor.

"Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi

İSTANBUL - Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde söyleşiler, tiyatrolar ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde, "Gelin Tanış Olalım" adlı tiyatro oyunuyla sahne alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Esenyurt Belediyesi'nin 15-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde. Festival tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nin 3. gününde de yazarlar kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Birçok sanatseverin ilgiyle takip ettiği festivalde Esenyurtlu çocuklar da Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile hem eğlendi hem de öğrendi.

"Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve farkındalığa sebep olur"

Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri'nde görevli Seramik Öğretmeni Seda Akmeşe, 16 yıldır öğretmenlik yaptığını ve ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştığını ifade etti. Akmeşe, "Esenyurt gelişmekte. Bu kentte bu festivalin olması bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve farkındalığa sebep olur. Bu çorbada benim de tuzumun bulunması onur ve gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"Çok gururluyuz"

Kitap fuarına katılarak okurlarıyla buluşan Yazar Gürsel Yılmaz, kapsamlı bir kültür ve sanat etkinliği yapılmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Yılmaz: "Esenyurt bana göre Türkiye'deki mozaikliğini, küçük Türkiye örneğini göstermeye başladı. Esenyurt'ta çok çeşitli mozaik insanlar vardır. İlçemizde kültür sanat etkinlikleri eksikti, o da tamamlandı. Çok gururluyuz. Her sene devamını ve değişik aktivelerle kültüre ağırlık verilmesini arzu ediyoruz. Festivale ve kitaplara olan ilgiyi "Gerçekten bu kadar beklemiyordum" diyerek şaşırdığını söyleyen Yazar Sevgi Sarıtaç Yılmaz ise "Esenyurt'un arka planda kalan kültürü bu değişimle ön plana çıkmıştır" diye konuştu.

"Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi

Birçok ünlü oyuncu, sanatçı, gazeteci ve yazarı ilçede buluşturan Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali, ünlü oyuncu Fırat Tanış'ı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nin sahnesinde ağırladı. Pir Sultan Abdal'dan Yunus Emre'ye; Nesimi'den, İbrahim Hakkı'dan Aşık Veysel'e türkülerle, şiirlerle Fırat Tanış'ın oyunculuğu "Gelin Tanış Olalım" izleyenlerini hayran bıraktı. Gösterinin ardından sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Tanış'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Oyunculuğu ile ayakta alkış alan Fırat Tanış, Esenyurt'ta Gelin Tanış Olalım'ın ilk defa sahnelediğini belirterek şöyle konuştu: "Çok keyifliydi, müthiş bir katılım vardı. Hoş, keyif aldığımız bir gece oldu. Katılanlara, davet edenlere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali bu akşam yine Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Sunucu ve Yazar Metin Uca'nın "Bunu mu Demek İstedim?" adlı tiyatrosuyla devam edecek. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, 5. gününde de Ercan Kesal, Ferhat Göçer ve Nurettin Rençber'in olduğu birçok ünlü ismi ağırlayacak. Sanat ve edebiyatseverleri bir araya getiren festivalin 5. gün programı şöyle: Saat: 13.00, Zeynep Alpaslan/ imza günü, Yayınevi stant

Saat: 15.00

Sadettin Turhan/ imza günü

Yayınevi stant

Saat: 15.00

İsmet Acı/ imza günü

Yayınevi stant

Saat: 16.00

Ahmet Telli/ imza günü

Yayınevi stant

Saat: 16.00

Ercan Kesal

Söyleşi ve imza günü

Eski belediye meclis salonu

Saat: 17.00

Pınar Yılmaz/ imza günü

Yayınevi stant

Saat: 18.00

Murat Ağırel

Söyleşi ve imza günü

Eski belediye meclis salonu

Saat: 19.30

Aldırma Gönül

(sabahattin ali şiirleri)

Ferhat Göçer

Müzikal tiyatro

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi

Ücretsiz/ biletli

YORUMLAR
500

Fırat Tanış, Esenyurt, Tiyatro, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Gelin Tanış Olalım' Esenyurt'ta sahnelendi - Son Dakika


DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı         
17:38
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:38 DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
17:25 Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: "Gelin Tanış Olalım" Esenyurt'ta sahnelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement