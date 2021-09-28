Geliri Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlanan kitabın, tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Geliri Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlanan kitabın, tanıtımı yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzm. Dr. Şeniz Karademir'in Mavi Kapı isimli hikayesinin de yer aldığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Yasemin Kokulu Hikayeler" başlıklı, geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine bağışlanan kitabın tanıtımı ile Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık...

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzm. Dr. Şeniz Karademir'in Mavi Kapı isimli hikayesinin de yer aldığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Yasemin Kokulu Hikayeler" başlıklı, geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine bağışlanan kitabın tanıtımı ile Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal Sorumluluk projesinin tanıtımı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, AK Parti Aydın İl Başkanı Sayın Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Sayın Hüsnü Elbir, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Hümeyra Ege, Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, Ak Parti İl ve Efeler İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca toplantıda Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Semra Çetinkaya tarafından Derneğin faaliyetleri hakkında online olarak sunumda bulunuldu. - AYDIN

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