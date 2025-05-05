Gemi Söküm Sektörü Aliağa Belediyesi'nin Keyfi Uygulamalarından Şikayetçi - Son Dakika
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Gemi Söküm Sektörü Aliağa Belediyesi'nin Keyfi Uygulamalarından Şikayetçi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm sektörü temsilcileri, belediyenin tapu ve ruhsat süreçlerindeki keyfi uygulamalar nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar.

05.05.2025 09:44  Güncelleme: 10:07
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(İZMİR)- Gemi söküm sektörü temsilcileri, Aliağa Belediyesinin tapu ve ruhsat süreçlerindeki keyfi uygulamaları nedeniyle mağdur edildiklerini belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren gemi söküm sektörü temsilcileri, belediyenin uygulamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sektör temsilcileri adına yapılan açıklamada, mülkiyet hakkı taleplerine rağmen çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gemi söküm sektörünün temsilcileri olarak, bedelini ödeyerek tapularımızı almak istememize rağmen, Aliağa Belediyesinin keyfi uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktayız. 504 dönümlük arazinin tamamı için bize sunulan rakamları kabul etmemize rağmen, belediye eliyle adeta bir linç kampanyasına maruz bırakılıyoruz. Bizim tek isteğimiz herhangi bir hukuki süreçle karşılaşmadan, TOKİ iştiraki olan EPP firmasıyla sözleşmelerimizi tamamlayarak mülkiyet hakkımıza kavuşmaktır. Yaklaşık elli yıldır faaliyet gösteren sektörümüzün, bir belediye iştirakinin inisiyatifine terk edilmesi bizleri son derece zor durumda bırakmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, imar kaynaklı sorunlar sektörün suçuymuş gibi gösterilmekte; imarsız alanlarda imara aykırılık gerekçesiyle cezalar kesilmekte, haciz işlemleri uygulanmakta, tahsilatlar yapılmaktadır. Üstelik ruhsat harçları toplanmış, ancak ruhsatlar verilmemiştir. Buna rağmen, üç yıl önce ruhsat vaadiyle ödeme yapan firmalarımıza yıkım kararları gönderilmiştir.

Tüm bu usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle, elli yıllık sektörümüzün kaderi, Aliağa Belediyesi iştiraki olan APAŞ şirketinin insafına bırakılmıştır. Bizler, devletimizden yalnızca hakkımız olan tapularımızı, bedelini ödeyerek almak istiyoruz. Yetkililerden beklentimiz; sesimizi duymaları ve bu mağduriyetin bir an önce sonlandırılmasıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gemi Söküm Sektörü Aliağa Belediyesi'nin Keyfi Uygulamalarından Şikayetçi - Son Dakika

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