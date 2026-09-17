Gemlik Adliyesi\'nde Kızılay kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağlandı

Gemlik Adliyesinde, Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Adliyenin giriş katında gerçekleştirilen kampanyaya Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, Adalet Komisyonu Başkanı Gülşah Gürses, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin katıldı. Kampanyaya adliye personeli ve avukatların yanı sıra adliyede duruşması bulunan bazı vatandaşlar da kan bağışında bulunarak destek verdi. Türk Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirilen kan bağışı işlemlerinin gün boyunca devam edeceği bildirildi. Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve vatandaşların kan bağışına katkı sunması amaçlanıyor.