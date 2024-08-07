Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ni ziyaret etti

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bayram Demir Yaşlı Konukevi\'ni ziyaret etti

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kurşunlu'da bulunan Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ni ziyaret ederek, yaşça büyük konuklarla bir araya geldi ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini dinledi. Başkan Deviren, akşam yemeği servisini kendi yaptı.

07.08.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kurşunlu'da bulunan Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ni ziyaret etti. Başkan Deviren ziyarette, belediyenin yaşça büyük konukları ile bir araya gelerek hizmetler hakkındaki düşüncelerini, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Deviren, akşam yemeği servisini kendi yaptı.

"Büyüklerimizin başımızın tacıdır" diyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Yıllar boyunca ilçemiz, kentimiz ve ülkemiz için çalışmış, geleceğimiz için çocuklar yetiştirmiş, uzun yıllar ortaya koydukları emeğin karşılığı olarak huzurlu ve sakin bir hayat geçirmek isteyen büyüklerimize hizmet etmek önceliğimizdir. Yaklaşık beş yıldır hizmet veren Yaşlı Konukevimizde büyüklerimizin ihtiyaç duydukları bütün hizmetleri sağlıyor, onlara huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Büyüklerimizin rahat ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir" şeklinde konuştu. Başkan Deviren, Yaşlı Konukevi'ni sık sık ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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