Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu'nda Rekabet Dorukta - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu'nda Rekabet Dorukta

Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu\'nda Rekabet Dorukta

Gemlik Belediyesi ve BUFSAD işbirliğiyle düzenlenen Fotoğraf Maratonu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 fotoğrafçıyla gerçekleşti. Yarışmada dereceye girenler ve ödüller açıklandı.

16.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Gemlik Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatları Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu'nda kıyasıya rekabet yaşandı.

15-17 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin farklı illerinden fotoğrafçılar en güzel fotoğrafları çekmek için Gemlik'e geldi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf yarışmacıların Gemlik'in en güzel fotoğraflarını ortaya çıkarttı. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya 150 fotoğrafçı 650 fotoğrafla katıldı. Mustafa Kılıç 1., Ufuk Salur 2., Canan Işık 3. oldu. Recep Burcak ve Selçuk Can Başgu ise mansiyon ödülünün sahibi oldu. Muhammet Musa Gümüş Gemlik Belediyesi Özel Ödülü'nün, BUFSAD Özel Ödülünü ise İlyas Malçok aldı. Juri tarafından toplamda 30 fotoğraf ise sergileme ödülüne layık görüldü.

Bu tür yarışmaların Gemlik'in marka değerine ve tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. Gemlik'in eşsiz bir doğası ve Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğunu belirten Başkan Deviren, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, ilçemizin en güzel fotoğraflarını ortaya çıkarttı. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu'nda Rekabet Dorukta - Son Dakika

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