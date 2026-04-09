Gemlik'e İkinci X-ray Sistemi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Limanları'nda denetimler için ikinci X-ray sistemi hizmete alındı, denetim süreci hızlanacak.

GEMLİK Limanlar Bölgesi'nde ithalat ve ihracat süreçlerinde denetimlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen ikinci X-ray sistemi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Gemlik Limanlar Bölgesi'nde giriş-çıkış yapan tır ve konteynerlerin denetim süreçlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ikinci X-ray sistemi törenle hizmete alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen ve 3 milyon dolar değerinde olan cihazın hizmete girme törenine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Bölge Müdür Yardımcıları Murat Ceviz ve Mehmet Köse ve Gemlik Gümrük Müdürü Ersin Keleş katıldı. Törende konuşan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci bir X-ray cihazının ilçeye kazandırıldığını belirterek, bu sayede denetimlerin ihracat ve ithalat süreçlerini aksatmadan daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Canbaba, 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetim sayısının 7 bin 115'ten 18 bin 311'e yükseldiğini, hizmete alınan yeni cihaz ile bu sayının daha da artmasının hedeflendiğini vurguladı. Konuşmasında katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Kaymakam Osman Aslan Canbaba, başta Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.

Gemlik'in ve ülkemizin her geçen gün daha güvenli hale geldiğini ifade eden Kaymakam Canbaba, yapılan yatırımların bölgenin ticaret hacmine ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:56:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.