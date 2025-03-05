Gemlik İstihdam Bürosu, İstihdama 1000 Kişilik Katkı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gemlik İstihdam Bürosu, İstihdama 1000 Kişilik Katkı Sağladı

Gemlik İstihdam Bürosu, İstihdama 1000 Kişilik Katkı Sağladı

Gemlik Belediyesi'nin İstihdam Bürosu, beş yıl içinde 22 toplu mülakat düzenleyerek 1000 kişilik istihdam sağladı. Başkan Deviren, iş arayanlara önemli destek sunduklarını vurguladı.

05.03.2025 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu aracılığıyla iş arayan vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteren İstihdam Bürosu, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak, 2024 Mart ayı itibarıyla toplam 22 toplu mülakat düzenledi. Bu mülakatlar sonucunda, özel sektörde çalışmaya uygun bin kişilik istihdam gerçekleşti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İstihdam Bürosu'nun ilçede önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayarak, iş bulmakta zorlanan vatandaşların bu projeyle işverenlerle bir araya geldiğini söyledi. Başkan Deviren, "Bu projeyle, iş arayan vatandaşlarımız istihdam fırsatlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. İstihdam Bürosu, hem iş arayanlar hem de işverenler için büyük bir fayda sağlıyor. Zaman zaman yönlendirdiğimiz firmaları ve işleri tercih etmeyenler de oluyor. O yüzden istihdam sayımız ile yönlendirme sayımız arasında farklılık olabiliyor." dedi.

İstihdam Bürosu, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşarak, iş gücüne katılımı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Deviren, projeye katılan işletmelere de teşekkür ederek, iş dünyasının desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Gemlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik İstihdam Bürosu, İstihdama 1000 Kişilik Katkı Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:21:25. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik İstihdam Bürosu, İstihdama 1000 Kişilik Katkı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.