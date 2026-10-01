Gemlik'te 2,8'lik deprem oldu, Jeoloji Odası felaket senaryosuna karşı uyardı - Son Dakika
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Gemlik'te 2,8'lik deprem oldu, Jeoloji Odası felaket senaryosuna karşı uyardı

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Gemlik\'te 2,8\'lik deprem oldu, Jeoloji Odası felaket senaryosuna karşı uyardı
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Gemlik'te 2,8 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, depremin Gemlik Körfezi'nde sismik aktivitenin sürdüğünü gösterdiğini, felaket senaryosu kurulmaması gerektiğini söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı yaşanan 2,8 büyüklüğündeki deprem Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa'nın Gemlik ilçesinde süren sismik hareketlilik hakkında yaptığı açıklamada, " Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Gemlik ilçesinde gece saat 02.28'de 11.1 kilometre derinlikte 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız "01.10.2026 tarihinde saat 2.28 'de Gemlik Körfezinde 11.1 km derinlikte M=2.8 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana gelmiştir. İnsanoğlunun pek hissedemeyeceği bu küçük deprem üzerinden felaket senaryoları oluşturulmamalıdır. Meydana gelen deprem oluşum bölgesi sebebi ile elbette önemlidir. Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yetkililere de bir uyarı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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