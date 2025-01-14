Gemlik'te 2024 Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika
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Gemlik'te 2024 Güvenlik Değerlendirmesi

Gemlik\'te 2024 Güvenlik Değerlendirmesi

Başsavcı Kocabey liderliğinde Gemlik'te asayiş çalışmaları değerlendirildi, suç oranlarında düşüş raporlandı.

14.01.2025 11:01
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Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Yılmaz, Orman Bölge ve Gümrük Müdürlerinin Gazeteciler Günü münasebeti ile bir araya geldiği toplantıda ilçenin 2024 yılına dair asayiş ve kamu güvenliği faaliyetleri değerlendirildi.

Başsavcı Sercan Kocabey, adliye çalışmalarını özetleyerek, "16 savcımız ve 6 asliye ceza mahkememizle yoğun bir yıl geçirdik. Ağır ceza mahkemelerine 500-600 dava gönderdik. Toplam 14 bin dosya intikal etti ve 13 bin 600 dosyayı karara bağladık. Eşgüdüm sayesinde hızlı sonuçlar aldık" dedi.

İlçede en çok işlenen suçlar arasında dolandırıcılık, hırsızlık, alkollü araç kullanımı ve ruhsatsız silah taşımacılığı yer aldı. Dolandırıcılık suçlarında 1200-1300 işlem yapılırken, buna rağmen hırsızlık olaylarında yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

Belli suçlarda yaptırım artacak

Başsavcı Kocabey, uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu ticareti, alkollü araç kullanımı ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına yönelik koruma tedbirlerinde farklı değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti. Son üç ayda son yapılan operasyon haricinde, uyuşturucu ticaretinden 14 tutuklama ve 26 gözaltı, alkollü araç kullanımıyla ilgili 11 gözaltı, ruhsatsız silah taşımaktan ise 13 gözaltı ve 1 tutuklama yapıldığını aktardı.

Kolluk adına başarılı bir yıl geçirdik

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, başarıların personel ve ekiplerin özverili çalışmalarıyla sağlandığını belirterek, 2024'te yeni personel ve araçlarla daha verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. İlçe Jandarma Komutanı Özgür Yılmaz ise denetimlerin artırılmasıyla olayların büyük ölçüde önlendiğini ve suç oranlarında önemli düşüşler sağlandığını vurguladı.

Gemlik'te RoRo seferleri başlıyor

Orman İşletme Müdürü Remzi Artar, 2024'te orman yangınlarında azalma olduğunu belirtti. Bu başarıda kolluk kuvvetlerinin katkısının büyük olduğu ifade edildi. Gemlik Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amiri Murat Ertaş ise bakanlık bünyesinde ticaretin hem hızlı hem güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Gemlik'te Ro-Ro seferlerinin başlatılacağı bilgisini verildi. 2024 yılı değerlendirme toplantısı, kurumlar arası başarılı iş birliğinin önemine vurgu yapılarak son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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