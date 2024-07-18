Gemlik'te Dilencilik Yapan Yabancı Uyruklular Yakalandı - Son Dakika
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Gemlik'te Dilencilik Yapan Yabancı Uyruklular Yakalandı

Gemlik\'te Dilencilik Yapan Yabancı Uyruklular Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hipermarket ve zincir yemek restoranlarının bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan yabancı uyruklu şahıslar, zabıta ve emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, dilencilik yapan şahısların arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

18.07.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde hipermarket ve zincir yemek restoranlarının bulunduğu yoğun bölgelerde dilencilik yapan yabancı uyruklu şahıslar, zabıta ve emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Dilencilerin arama kaydı olan zanlılar olduğu ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet ekipleri, ihbar üzerine Gemlik çıkışında bulunan restoran zinciri önünde denetim gerçekleştirdi. Bölgede dilencilik yapan yabancı uyruklu şahsa idari işlem uygulayan zabıta ekipleri, şahsın üzerinden çıkan yaklaşık 5 bin Türk Lirası'na ise mülkiyeti hazineye aktarılmak üzere el koydu.

Öte yandan Gemlik Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki bir hipermarket etrafında dilencilik yapan başka bir yabancı uyruklu şahıs da Zabıta ve Emniyet ekiplerince yakalandı. Sorgu sonucu dilencinin arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Üzerinden 500 TL çıkan zanlı, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Araştırma sonucu dilencilerin Ürdünlü oldukları ve Gemlik'e ekip olarak geldikleri belirlendi. Zabıta ve emniyetin, organize dilencilik çetesiyle mücadeleye devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Dilencilik Yapan Yabancı Uyruklular Yakalandı - Son Dakika

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