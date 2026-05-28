Gemlik\'te Su Samurlarının Balık Keyfi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki su samurunun keyifli anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. İki adet su samuru, iskeleye gelerek balık ziyafeti çekti. İlginç anları gören vatandaşlar, o anları saniye saniye cep telefonlarıyla kaydetti. Bir süre balık ziyafeti çeken su samurları, balıkları yedikten sonra gözden uzaklaştı. - BURSA
