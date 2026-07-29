Gemlik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gemlik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gemlik\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 5 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ve zaman zaman alev kapanının içinde kalan ekipler, canlarının hiçe sayarak mücadele verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Fıstıklı ile Narlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.30'da başlayan yangına ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile toplam 189 personel katıldı.

"İtfaiye erleri, alev kapanını içinde kaldı"

Yangının en kritik anlarında alevlerin yön değiştirmesiyle bazı itfaiye ekipleri adeta alev kapanının içinde kaldı. Yoğun duman ve yükselen sıcaklığa rağmen geri çekilmeyen ekipler, koordineli müdahaleyle hem yangının daha geniş alana yayılmasını önledi hem de güvenli bölgelere çıkarak çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin zorlu mücadelesi, yangının şiddetini gözler önüne serdi.

Yaklaşık 5 saat süren aralıksız müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, Gemlik ilçesinin simgeleri arasında gösterilen çok sayıda fıstık çamı da alevlere dayanamayarak küle döndü.

Yetkililer, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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