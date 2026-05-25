Genç Çiftçi Yem Fiyatlarından Şikayetçi

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde besicilik yapan 28 yaşındaki üniversite mezunu Akın Şavk, emek ve masraflarının karşılığını alamadıklarını, kazanamadıkları için de gençlerin şehirlere gittiğini ifade ederek, "Pazar yerinde, benim yaşlarımda üretici ancak 10 kişi çıkar" dedi.

?Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Otelcilik ve İşletmecilik bölümünden 2018 yılında mezun olan ve 4 yıl boyunca Didim'deki otellerde kendi mesleğini icra eden Şavk, üniversiteden iş umudunu kesince köyüne dönerek baba mesleği olan çiftçilik ve hayvancılığa yöneldi. Ancak genç üretici, sektörde yaşanan ekonomik çıkmazı çarpıcı sözlerle özetledi.

GEÇEN YIL 650 LİRA OLAN YEM, BU YIL 1.000 LİRA

?Üretimi tercih etmelerine rağmen satışların çok zayıf olduğunu belirten Şavk, katlanan yem fiyatlarından şöyle şikayet etti:

?"Geçen yıl yemin torbasını 650-700 lira, hatta en fazla 750 lira bandında alıyorduk. Bu yıl ise bir torba yem 1.000 lira oldu; şu an 980 liraya yem alıyoruz. Hayvanın önüne döküyoruz, bir yıl arkasından koşturuyoruz ama istediğimiz maliyetlere satamıyoruz. Büyükbaş hayvancılık da yapıyoruz ama süt de para etmiyor, şu an sütü 24 liradan satıyoruz. Ne yapacağımıza biz de karar veremiyoruz, hepsinin arasında kaldık."

?"PAZARDA BENİM YAŞIMDA 10 KİŞİ BİLE YOK"

?Köylerde genç nüfusun kalmadığını ve yaş ortalamasının çok yükseldiğini ifade eden Şavk, şöyle konuştu:

?"Artan maliyetler nedeniyle hayvancılık gün geçtikçe azalıyor. Ucuz olduğu ve kazandırmadığı için gençler daha çok şehirleri tercih ediyor. Bizim yaşımızda bu işi bırakan çok kişi var. Şu an pazar yerine gitseniz, benim yaşlarımda üretici saysanız ancak 10 kişi çıkar. Genel olarak hayvanı üretenlerin yaş ortalaması 55 ile 60 arasında. Bu yaştaki insanlar da elini eteğini çektikten sonra, insanlar şehirlerde ne yiyecek ben çok merak ediyorum."

?Yem maliyetlerinin düşürülmesi ve devletin üreticiyi yem konusunda desteklemesi durumunda hayvancılığın çok güzel bir meslek olduğunu belirten genç üretici, bu süreçte destek beklediklerini dile getirdi.

