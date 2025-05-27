Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'nın İkinci Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
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Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'nın İkinci Dönemi Tamamlandı

Genç Fikirler Fabrikası Yarışması\'nın İkinci Dönemi Tamamlandı
27.05.2025 16:35  Güncelleme: 16:41
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Yozgat Bozok Üniversitesi'nde düzenlenen 'Genç Fikirler Fabrikası' İş Fikri Yarışması'nın ikinci dönem final programında, 7 girişimci ekip prototiplerini sundu. Dereceye giren ekiplere ödüller verildi ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına paneller gerçekleştirildi.

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı kapsamında iyi uygulama örneklerinden biri olan 'Genç Fikirler Fabrikası' (GFF) İş Fikri Yarışması'nın ikinci dönem final programı, 26 Mayıs 2025 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark iş birliğinde yürütülen program kapsamında, ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 7 girişimci ekip prototiplerini geliştirerek jüri üyeleri ve yatırımcılar karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Tarım teknolojilerinden yazılıma, medikal ürünlerden sürdürülebilir enerji ve savunma sanayi çözümlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirilen projeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik ve etki potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Finalde dereceye giren girişimcilere ödülleri Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından takdim edildi. Program kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik iki panel oturumu da gerçekleştirildi. İlk oturumda 'Erdal Uzunoğlu ile Networking' başlığı altında genç girişimciler tecrübeli bir yatırımcı ile birebir etkileşim fırsatı buldu. İkinci panel olan 'Bölgesel Ekosistemleri Harekete Geçirmek: Fikirden Pazara Girişimcilik Yolculuğu' başlıklı oturum ise Nuri Murat Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Serra Ulusoy, Cengiz Aydemir ve Eren Balta gibi girişimcilik ve yatırımcılık alanında uzman isimler yer aldı. Kamu, akademi ve özel sektörden temsilcilerin katılımıyla bölgesel girişimcilik dinamikleri ve yatırım ortamının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024-2028 TR72 Bölge Planı'nın 'beşeri sermayenin geliştirilmesi', 'yenilikçiliğin ve katma değerli üretimin desteklenmesi' gibi stratejik öncelikleri doğrultusunda kurgulanan Genç Fikirler Fabrikası programı, gençlerin özgün fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor.

Genç Fikirler Fabrikası II. Dönem, rakamsal veriler açısından da dikkat çekici çıktıların elde edildiği bir süreç oldu. Toplam 108 başvuru alınan programda, 7 girişimci ekip prototip üretim desteğinden yararlandı. Genç girişimcilere yönelik olarak 11 modülden oluşan ve 80 saati aşan eğitim programı düzenlenerek program süresince bir hackathon organizasyonu gerçekleştirilip, ayrıca iki panel oturumu ile çok sayıda farkındalık etkinliği düzenlendı. Sürecin sonunda, girişimciler ile yatırımcıları buluşturan bir start-up - melek yatırımcı eşleşme etkinliği gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye giren ekiplerden birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL tutarında prototip geliştirme desteği verildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçiren ve gençleri üretime teşvik eden bu tür programları yaygınlaştırarak sürdürecek. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Bozok Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, yozgat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'nın İkinci Dönemi Tamamlandı - Son Dakika

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