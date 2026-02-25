Genç Gazetecilere Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Gazetecilere Eğitim Desteği

25.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencilerine Mobil Basın Evi eğitim programı yapıldı.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencilerine yönelik eğitim çalışması için Yozgat'a gelen Gazeteciler Cemiyeti'nin Mobil Basın Evi, geleceğin genç gazetecilerine stüdyo ortamında uygulamalı eğitim verdi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin genç gazetecilerle dayanışma ve onlara mesleki deneyim kazandırma amacıyla hayata geçirdiği Mobil Basın Evi, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde son bir yılda üçüncü kez konuşlandırıldı. Eğitim programı kapsamında öğrencilere hem teorik bilgi hem de profesyonel ekipmanlarla uygulamalı deneyim sunuldu. Etkinlikte öğrenciler ses, görüntü, reji ve muhabirlik gibi alanlarda eğitim aldı.

Gazeteciler Cemiyeti üyesi Yıldıray Arslan yaptığı açıklamada Mobil Basın Evi'nin özellikle olağanüstü hal ve durumlarda gazetecilere hizmet sunmak üzere tasarlandığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Mobil Basın Evi'nin bütçesinin Avrupa Birliği tarafından karşılandığını ifade eden Arslan, "İçerisinde bir televizyon kuruluşunda olması gereken her türlü teknik cihaz mevcut. Enerjisini güneş enerjisinden sağlama imkanı var. İnternet ve uydu antenle uydu üzerinden canlı yayın yapma imkanı var. Mobil Basın Evi'ni biz dediğim gibi olağanüstü hal ve durumlarda gerekli bölgelerde görevlendirebiliyoruz. Bütün hizmetleri ücretsiz olarak basın meslek mensuplarına ve örgütlerin kullanımına sunuyoruz" dedi.

Arslan, bir yıl içerisinde Türkiye'nin birçok iline gittiklerini ve buralarda üniversite öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle, yerel medya örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları değerlendirdiklerini anlattı. Arslan, aynı zamanda öğrencilere yayıncılık teknik ekip ve edevatlarının kullanımı konusunda bilgi verdiklerini ve tecrübe aktardıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Bozok Üniversitesi, Eğitim Desteği, Yozgat, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Gazetecilere Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:13. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Gazetecilere Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.