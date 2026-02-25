Genç Gazetecilere Eğitim Desteği

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencilerine yönelik eğitim çalışması için Yozgat'a gelen Gazeteciler Cemiyeti'nin Mobil Basın Evi, geleceğin genç gazetecilerine stüdyo ortamında uygulamalı eğitim verdi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin genç gazetecilerle dayanışma ve onlara mesleki deneyim kazandırma amacıyla hayata geçirdiği Mobil Basın Evi, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde son bir yılda üçüncü kez konuşlandırıldı. Eğitim programı kapsamında öğrencilere hem teorik bilgi hem de profesyonel ekipmanlarla uygulamalı deneyim sunuldu. Etkinlikte öğrenciler ses, görüntü, reji ve muhabirlik gibi alanlarda eğitim aldı.

Gazeteciler Cemiyeti üyesi Yıldıray Arslan yaptığı açıklamada Mobil Basın Evi'nin özellikle olağanüstü hal ve durumlarda gazetecilere hizmet sunmak üzere tasarlandığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Mobil Basın Evi'nin bütçesinin Avrupa Birliği tarafından karşılandığını ifade eden Arslan, "İçerisinde bir televizyon kuruluşunda olması gereken her türlü teknik cihaz mevcut. Enerjisini güneş enerjisinden sağlama imkanı var. İnternet ve uydu antenle uydu üzerinden canlı yayın yapma imkanı var. Mobil Basın Evi'ni biz dediğim gibi olağanüstü hal ve durumlarda gerekli bölgelerde görevlendirebiliyoruz. Bütün hizmetleri ücretsiz olarak basın meslek mensuplarına ve örgütlerin kullanımına sunuyoruz" dedi.

Arslan, bir yıl içerisinde Türkiye'nin birçok iline gittiklerini ve buralarda üniversite öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle, yerel medya örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları değerlendirdiklerini anlattı. Arslan, aynı zamanda öğrencilere yayıncılık teknik ekip ve edevatlarının kullanımı konusunda bilgi verdiklerini ve tecrübe aktardıklarını dile getirdi.