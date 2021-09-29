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Genç gönüllüler afetlere karşı hazır - Son Dakika

Genç gönüllüler afetlere karşı hazır

29.09.2021 16:26
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır, System.String[]

Balıkesir'de, genç gönüllüler, eğitimlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde tamamladı.

Balıkesir'de, genç gönüllüler, eğitimlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde tamamladı.

Balıkesir BM 75. Yıl GM ve AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte planlanan proje ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir ilk olarak arama kurtarma ve ilk yardım faaliyeti gerçekleştirecek olan "Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi" ADAT hayata geçirildi. Gönüllü gençler arama ve kurtarma, yangın, sosyal yardım, ilkyardım gibi acil konularda profesyonel ekiplere destek olabilecek.

Genç gönüllüler ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri, antrenör ve personellerinden oluşan gençlerle hayata geçirilen "Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afat Timi"ne ilk yardım faaliyetleri ve teknik bilgilerinin ardından online olarak AFAD gönüllüsü eğitimleri verildi. Eğitimler sonunda arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip gençler, düzenlenen yüz yüze eğitimlerini başarı ile tamamlayarak "Destek AFAD Gönüllüsü" oldular. Destek AFAD gönüllülerine eğitimleri, AFAD İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanları tarafından verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, AFAD koordinasyonunda Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, AYDES çalışma grupları, UMKE, DAK, TRAC, 911, GÖNDAK, ADAT ve AFAD Gönüllülerinden oluşan ekip, 2021 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Balıkesir Yerel Düzey (S-1) Masa Başı ve Saha Tatbikatına katılarak eğitimlerini tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Eğitimlerini tamamlayan ADAT, ülkemizde meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, gibi afet ve acil durumlara müdahalede AFAD koordinasyonunda görev alarak hizmet edebilecek. Temennimiz hiçbir felaket olmaması ve bu timlere hiç ihtiyaç duyulmaması. Fakat hayatın bir gerçeği olarak her zaman hazır olunmalı. Biz de İl Müdürlüğü olarak bu gönüllülük çalışmalarına destek olacağız ve bu timlerimizin sayılarını artıracağız. Eğitimlere katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır

Birleşmiş Milletler, Balıkesir, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç gönüllüler afetlere karşı hazır - Son Dakika


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