Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti - Son Dakika
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Yerel

Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti

Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, annesi ve oğlunun da bulunduğu evi benzin dökerek yakmak istedi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, ambulansa götürülürken polis memuruna 'Çek şu silahı önümden. 7.65 hastasıyım ben, aldım mı sıkarım' dedi. Olayın ardından kadın hastaneye, annesi ve oğlu ise polis merkezine götürüldü.

09.05.2024 19:11
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Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti

-Polisin belindeki silahı görünce, 'Çek şu silahı önümden 7.65 hastasıyım ben, aldım mı sıkarım' dedi

ANTALYA - Antalya'da bir kadın benzin dökerek içerisinde annesi ve oğlunun da bulunduğu evi yakmak istedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ekiplerce ikna edilip ambulansa götürülürken yanında bulunan polis memuruna 'Şu silahı çek önümden. 7.65 hastasıyım ben, aldım mı sıkıveririm' dedi.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 459 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.A. (32), annesi ve 13 yaşında ki oğlunun olduğu sırada ikametin içerisine benzin dökerek evi yakmak istedi. Annesi ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'7.65 hastasıyım, aldım mı sıkarım'

Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüşmesinin ardından ikna edilen D.A. ikametten çıkartılarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Polis ekipleri ile birlikte ikametten çıkan D.A. bu sırada yanında bulunan polis memuruna "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7.65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak' dedi.

D.A. olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye götürülerken, annesi ve oğlu ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti - Son Dakika

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