Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi - Son Dakika
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Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi

07.06.2022 09:35
Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ahşap yakma, kara kalem ve yağlı boya kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ahşap yakma, kara kalem ve yağlı boya kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca ücretsiz olarak hizmet veren kurslarda tamamlanan tablolar, Sosyal ve Kültürel Merkez fuaye alanında sergilendi. Yoğun ilgi gören sergiyi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım da ziyaret etti ve sergide emeği geçen katılımcılara belge takdim etti. - KİLİS

Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi
Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi

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TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı 7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor 7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor
Kaynak: İHA

Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi - Son Dakika

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