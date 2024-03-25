Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu - Son Dakika
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Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu

Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu

Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Tamer Arık refakatinde genç sporcular, Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Mihriye Hatun Camiinde teravih namazında bir araya geldi. Din Görevlisi Lütfi Avcı tarafından yönlendirilen namaz sonrasında sporculara ikramlarda bulunuldu. Odunpazarı Müftülüğü, genç sporculara milli ve manevi değerlerine sahip olmaları için dua etti.

25.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:56
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Genç Sporcular teravih namazında Mihriye Hatun Camiinde buluştu.

Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Mihriye Hatun Camiinde Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Tamer Arık refakatinde sporcular teravih namazında buluştu. Din Görevlisi Lütfi Avcı ile beraber namaz kılan genç sporculara, ikramlarda bulundu. Odunpazarı Müftülüğü, "Rabbimizden milli ve manevi değerlerine sahip sporcu gençlerimizin bileklerine kuvvet diliyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu - Son Dakika

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