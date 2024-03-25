Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu

Genç Sporcular teravih namazında Mihriye Hatun Camiinde buluştu.
Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Mihriye Hatun Camiinde Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Tamer Arık refakatinde sporcular teravih namazında buluştu. Din Görevlisi Lütfi Avcı ile beraber namaz kılan genç sporculara, ikramlarda bulundu. Odunpazarı Müftülüğü, "Rabbimizden milli ve manevi değerlerine sahip sporcu gençlerimizin bileklerine kuvvet diliyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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